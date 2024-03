In che modo l’IA può aiutare l’approvvigionamento a ridurre i costi di fornitura nel 2024?

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mentre per le imprese europee le carenze di approvvigionamento causate dalla pandemia e dai continui disagi a livello globale cominciano ad attenuarsi, garantire unavantaggiosa sotto il profilo economico sta diventando di nuovo una priorità per i professionisti del. “Il feedback che riceviamo dai leader delin Europa è che nelsi aspettano che i fornitori inizino ai prezzi”, afferma Nicolas Olague, leader del settore privato e aziendale presso Amazon Business. “Non sappiamo ancora quanto velocemente ciò accadrà o se riguarderà tutte le categorie, ma è previsto”. Per chi lavora nel settore delsi tratta di una gradita occasione per tornare alle basi del lavoro, garantendo che eventuali riduzioni dei ...

Unilever scorpora i gelati, un business da 7,9 miliardi di euro - Lo spin off porterà alla nascita di un leader nel mondo dei gelati, ma, su scala internazionale, impatterà su 7.500 lavoratori.distribuzionemoderna.info

Fuksas: "Odio la parola Archistar. A 17 anni già vivevo solo, perché facevo il pittore" - Pensai allora di studiare filosofia: solo dopo, in modo del tutto casuale, mi è passato per la testa di iscrivermi ad architettura. Per fortuna, si direbbe Fu una cosa pericolosissima. Fui il peggior ...idealista

Ex Ilva: associazioni, preoccupano i picchi di benzene - "La cittadinanza attiva - aggiungono i promotori - esprime in questo modo il suo contributo essenziale in questa lotta per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nel percorso di una ...ansa