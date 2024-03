In Afghanistan è ricominciato l’anno scolastico | ragazze ancora escluse dall’istruzione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per il terzo anno consecutivo le scuole afgane hanno riaperto vietando alledi frequentare le classi secondarie. Per l'Unicef si tratta di "apartheid di genere".

