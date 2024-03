(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le parole del ministro dellee del Made in Italy, a margine del Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria presso la Luiss. "L’è diventato ed è tornato ad essere un paese attrattivo per gli investimenti stranieri, tanto più quelli che ci accompagneranno alla duplice transizione della tecnologia green e

“Mentre l’Italia continua a perdere oltre un miliardo al mese per mancate o ritardate esportazioni dall’inizio della Guerra nel Mar Rosso , il ministro Adolfo Urso parla dell’importanza di sostenere ... (italiasera)

"Il fatto che iniziamo in anticipo è già una buona notizia. Il che vuol dire che i nostri Paesi oggi sono e noi lo auspichiamo tempestivi nell'intervenire nei processi geoeconomici che sono anche ... (quotidiano)

Imprese, Urso: "13 mld per innovazione e digitale in Italia" - Le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria presso la Luiss.adnkronos

La Perla: il ministro Urso incontra commissari e sindacati - L'obiettivo è di acquisire lo storico marchio del Made In Italy e rilanciarlo. Intanto le 'perline' sono in cassa integrazione ...bolognatoday

Urso, l'Italia è di nuovo attrattiva per gli investitori esteri - "L'Italia è tornata ad essere un investimento attrattivo per gli investimenti stranieri tanto più quelli che ci accompagneranno nella duplice transizione green e digitale". Lo afferma il ministro dell ...ansa