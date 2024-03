(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) – "L’è diventato ed è tornato ad essere un paese attrattivo per gli investimenti stranieri, tanto più quelli che ci accompagneranno alla duplice transizione della tecnologia green e. Lo dimostra il dato di crescita straordinaria della borsana, il dato importante sull’aumento degli investimenti esteri del nostro Paese e quello sull’esportazione, dove

"Il fatto che iniziamo in anticipo è già una buona notizia. Il che vuol dire che i nostri Paesi oggi sono e noi lo auspichiamo tempestivi nell'intervenire nei processi geoeconomici che sono anche ... (quotidiano)

Le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria presso la Luiss. "L’Italia è diventato ed è ... (sbircialanotizia)

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “L?Italia è diventato ed è tornato ad essere un paese attrattivo per gli investimenti stranieri, tanto più quelli che ci accompagneranno alla duplice transizione della ... (calcioweb.eu)

Imprese, Urso: "13 mld per innovazione e digitale in Italia" - Le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria presso la Luiss.adnkronos

La Perla: il ministro Urso incontra commissari e sindacati - L'obiettivo è di acquisire lo storico marchio del Made In Italy e rilanciarlo. Intanto le 'perline' sono in cassa integrazione ...bolognatoday

Urso, l'Italia è di nuovo attrattiva per gli investitori esteri - "L'Italia è tornata ad essere un investimento attrattivo per gli investimenti stranieri tanto più quelli che ci accompagneranno nella duplice transizione green e digitale". Lo afferma il ministro dell ...ansa