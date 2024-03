Imprese e liquidità | Supply Chain Finance sempre più strategico

(Di mercoledì 20 marzo 2024)piùnelll’accesso al credito il ruolo del(specie considerando che tra inflazione e aumento dei tassi d’interesse, nel 2023 si è ridotta ladelleitaliane) permettendo di finanziare il capitale circolante facendo leva sul ruolo e le relazioni della filiera. Dopo aver raggiunto i 560 miliardi di euro nel 2022 (con una crescita del +10,2% sull’anno precedente), il mercato potenziale del credito di filiera in Italia prosegue la sua espansione nel 2023, con una crescita stimata tra lo 0,5% e il 3% per attestarsi su un valore di 563-575 miliardi di euro di crediti commerciali complessivi. Sono i risultati dell’Osservatoriodella School of ...

PIMCO: La svolta politica della Bank of Japan inaugura una nuova era per gli investitori: ...di cambiamenti significativi nelle aspettative di inflazione e nel comportamento delle imprese nel ... Gli investitori giapponesi dispongono di un'ampia liquidità in yen da impiegare internamente e vi è ...

Commercio: in aumentano le nuove imprese, il terziario rappresenta il 64% dell'economia parmense: La situazione della liquidità delle imprese di Parma è stabile rispetto al semestre precedente. Non è previsto alcun miglioramento per la fine del mese di giugno 2024. Stabile il numero di imprese ...