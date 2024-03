(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Le multinazionali trainano leitaliane perché fanno in modo che si evolvano, quindi gli danno anche dei sistemi per innovarsi perché tutta la filiera che le multinazionali hanno fanno parte di tutte questeitaliane, costringendole ad innovare". Lo ha dichiarato BarbaraGiacomelli, per l'Internazionalizzazione die presidente dell'Advisory Board Investitori Esteri, a margine del Annual Meeting dell'Advisory Board Investitori Esteri (Abie) dipresso la Luiss. “Siamo qui alla Luiss perché proprio qui ci sono gli studenti e idelche devono raggiungere le competenze di cui le aziende hanno bisogno. Questo mondo sta evolvendo molto velocemente, lo abbiamo visto ed è stato ...

"Le multinazionali trainano le Imprese italiane perché fanno in modo che si evolvano, quindi gli danno anche dei sistemi per innovarsi perché tutta la filiera che le multinazionali hanno fanno parte ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Le multinazionali trainano le Imprese italiane perché fanno in modo che si evolvano, quindi gli danno anche dei sistemi per innovarsi perché tutta la filiera che le multinazionali ... (periodicodaily)

Imprese, Beltrame (Confindustria): “Istruzione deve cambiare o non avremo lavoratori del futuro” - (Adnkronos) – "Le multinazionali trainano le Imprese italiane perché fanno in modo che si evolvano, quindi gli danno anche dei sistemi per innovarsi perché tutta la filiera che le multinazionali hanno ...periodicodaily

Pd: Schlein nomina Niccolai e Calvisi per aree interne e politiche insulari - Roma, 20 mar. (Adnkronos) – La segretaria Elly Schlein ha nominato oggi Marco Niccolai, responsabile del Dipartimento aree interne e Giulio Calvisi, responsabile del Dipartimento politiche insulari ...ilsannioquotidiano

Imprese, quelle estere puntano su innovazione con 33% spesa privata in R&S - I dati dell' Osservatorio Confindustria e Luiss su Imprese a capitale estero nel paese Gli investimenti delle Imprese a controllo estero in Italia, sia in beni materiali che immateriali, hanno registr ...adnkronos