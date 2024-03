Imprese azzoppate dal green | la confessione nello studio della Bce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Alla fine lo ammette pure la Ue. Con una stretta sulle politiche ambientali la produttività dellealtamente inquinanti cala di un terzo in cinque anni: è quanto emerge da unoBanca centrale europea che ha raccolto dati nel gruppo dei sei Paesi Ue più grandi che comprende l'Italia. L'impatto cambia a seconda del tipo di stretta: i sussidi alla ricerca e sviluppo hanno uno effetto negativo solo nel periodo di transizione, prima di spingere la produttività. Le politiche di mercato, come il sistema di scambio di emissioni o le tasse, hanno un impatto negativo persistente, anche se piccolo. Ad avere l'impatto maggiore sui cinque anni osservati sono gli strumenti non di mercato, come i limiti alle emissioni. Nel lungo periodo, però, la stretta sulle politiche ambientali scatenerà una nuova ondata di innovazione e di ...