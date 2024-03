Impianti d’irrigazione di Tarquinia Lotto V e Lotto VI | conclusi i lavori di efficientamento

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha ultimato, nelle scorse settimane, importanti interventi diper gliirrigui denominatiV eVI di. La stazione di pompaggio del V°, ubicata in loc. Torrone nel comune di(VT), è stata oggetto di significativi interventi di miglioramento. In particolare, si è provveduto al montaggio di due nuove elettropompe a cassa PDV 300C, equipaggiate con motori da 250 KW, affiancate da due saracinesche corredate di valvole idrostop. Queste lavorazioni hanno permesso la sostituzione delle vecchie pompe del 1985, garantendo prestazioni idrauliche superiori e minori consumi energetici. Il ...

