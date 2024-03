Ilaria Alpi | 30 anni fa l' omicidio della giornalista e di Miran Hrovatin in Somalia FOTO

Trent’anni fa a Mogadiscio, in Somalia, sono morti in un agguato l’inviata del Tg3 Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Hrovatin Cara Ilaria , ti racconto una storia, la tua. C’era una ragazza di 32 ... (361magazine)

Roma, 19 mar (Adnkronos) – La Camera dei deputati ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, a 30 anni dal loro assassinio in Somalia, con una commemorazione in programma domani in aula dalle 16,30. Lo ... (calcioweb.eu)