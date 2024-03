Il Volley Bergamo 1991 prova a darsi una speranza | vittoria a Trento | domenica si gioca la salvezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La retrocessione, almeno per oggi, può attendere. Ilun’ultima, ultimissimafacendo il suo dovere sul campo dell’unica squadra che ha fatto meno punti, l’Itas Trentino, ultima a 11 e già retrocessa. L’1-3 maturato nel recupero della 23ª giornata porta la squadra di coach Bigarelli a 18 punti, gli stessi di Cuneo a parità di partite disputate, ma con due vittorie in meno, 5 contro 7. Conto, questo, irrecuperabile, ragion per cui all’ultima giornata,24 marzo alle 17, le rossoblù dovranno ottenere almeno un punto in più delle dirette rivali, impegnate in casa contro Firenze, già fuori dai playoff e senza ambizioni stagionali, mentre a Treviglio arriva la corazzata Scandicci, seconda in classifica che deve difendere il ...