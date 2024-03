Il virologo è accerchiato dai no-vax Mi insultano | le limitazioni alla vita personale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Fabrizio Pregliasco tira fuori il disagio che sta vivendo per via dei suoi interventi del passato sulla pandemia. «C'è gente che mi ha insultato pesantemente» per le posizioni espresse su Covid «in diverse occasioni: al semaforo, per strada mentre passeggiavo, in aeroporto. Situazioni poco piacevoli che mi portano a dire che è meglio usare l'auto piuttosto che la metropolitana». E' questo lo sfogo deldell'università Statale di Milano, che esprime «comprensione» per l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, quando spiega di aver detto nocandidatura per le elezioni regionali in Basilicata perché «sento ancora il peso del Covid e delle minacce no vax». Se «la gran parte delle persone che incontro nelle occasioni pubbliche, o che magari mi riconoscono per strada, esprimono parole positive o addirittura in qualche caso mi ...