Il trailer di The Acolyte è l' assaggio di un' era di Star Wars che non abbiamo mai visto

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mentre i fan disono in attesa di un nuovo film al cinema, la saga prosegue sul piccolo schermo, con l'imminente uscita di The, in uscita con i primi 2 episodi su Disney+ il prossimo il 4 giugno. La serie, diretta da Leslye Headland, è finalmente uscita allo scoperto con il suo primoufficiale che porta con sé alcune domande sul chi, cosa, quando, dove e perché di tutto questo. Thetraccia una nuova rotta per il franchise, esplorando un periodo della storia dilontano dall'eredità degli Skywalker. Per aiutarti a capire perché tutto ciò sia importante, siamo qui per spiegarti cosa significhi. Per prima cosa, dai un'occhiata aldi Thequi sotto. Un'altra serie di ...

Alien Romulus si mostra nel primo trailer ufficiale - Il primo trailer di Alien: Romulus, il film 20th Century Studios dal produttore Ridley Scott e dal regista/sceneggiatore Fede Alvarez.4news

House of the Dragon 2: domani uscirà il full trailer House of the Dragon 2: domani uscirà il full trailer - HBO ha confermato che domani vedremo il trailer di House of the Dragon 2. La seconda stagione della serie tv è in arrivo nel mese di giugno e noi non vediamo l'ora. House of the Dragon 2: domani uscir ...gingergeneration

The Fall Guy: il nuovo trailer mostra tante scene d'azione del film con Ryan Gosling ed Emily Blunt - A fine aprile arriverà nei cinema italiani The Fall Guy, il film con star Ryan Gosling ed Emily Blunt di cui è stato condiviso un nuovo trailer.movieplayer