zone del Friuli-Venezia Giulia iin allerta arancione per rischio idrogeologico, in altre dieci regioni è allerta gialla (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione ... (noinotizie)

La preannunciata perturbazione ha colpito il centro-sud dell’Italia nelle ultime ore, portando forti temporali e grandinate in varie zone della Puglia , in particolare nel centro e nel sud, con ... (inmeteo)

Il tempo lento - Nell'era dei social ci manca il tempo lento della conoscenza, dei rapporti, della vita nostra e della vita degli altri. Forse è arrivato il momento di ritrovarlo, di riprenderlo, di reclamarlo.vanityfair

Nel bosco, per riscoprirci: passeggiata letteraria sull'Appennino pistoiese - Con il poeta e guida ambientale Emiliano Cribari in cammino nell’Oasi Dynamo sull’Appennino Pistoiese: credo che lo stare in natura insieme, con un libro o in silenzio, sia da celebrare ...corrierefiorentino.corriere

Dries Van Noten lascia la moda, «È tempo di dare spazio ai giovani talenti» - L'acclamato designer si dimetterà dalla carica di direttore creativo della sua omonima casa di moda dopo la sfilata di abbigliamento maschile di giugno, ha annunciato lo stilista in una lettera ...corriere