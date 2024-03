Il sostegno pericoloso di Elon Musk a Donald Trump

(Adnkronos) – Resta alta la tensione dopo i fatti di Pisa e Firenze. oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà in Parlamento per un’ informativa , prima alla Camera (alle 11 ) poi al ... (italiasera)

Mostra Senzatomica a Roma: giorni e orari dell’esposizione per il disarmo nucleare e la pace - La mostra itinerante "Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari" arriva a Roma ...fanpage

Scuola di Pioltello celebra la fine del Ramadan - La scuola di Pioltello, nota come Iqbal Masih, ha deciso di utilizzare la flessibilità del calendario scolastico per dichiarare vacanza il giorno in cui si conclude il Ramadan, una festività important ...informazione

Ucraina Russia, 007 Mosca: "2.000 francesi pronte per Kiev". Parigi: "Fake news" - Secondo il direttore del Servizio segreto estero russo (Svr) Sergey Naryshkin un contingente sarebbe pronto per essere inviato in Ucraina come riporta la Tass. Il ministero della Difesa francese: "Dis ...tg24.sky