Il sondaggio affossa campo largo e leader | Schlein e Conte? Per il 70% degli italiani non sono all’altezza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildi Pagnoncelli non dà s: con la veridicità e l’attendibilità della matematica percentuale, secondo l’indagine redatta per DiMartedì e presentata ieri sera su La7, i duedei partiti principali dell’opposizione risultano inadeguati per il 70%. Anzi, il report demoscopico certifica platealmente a suon di numeri e riscontri, come la segretaria del Pd e ildel M5S fatichino a domare il caos che attanaglia i loro schieramenti, il dissenso interno e la comunicazione tra loro due che, a corrente alternata, palesa dissenso e disaccordi. In una parola: ilè sempre più una insidiosa palude, e gli elettori non solo se neaccorti, ma ...