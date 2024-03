Il Sansepolcro non molla Bonura vuole la rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) di Claudio Roselli Che il calcio sia fatto di episodi, abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione sul neutro di Sinalunga, dove nel giro di poco più di un minuto, a inizio ripresa, la situazione in campo è radicalmente cambiata: tiro di Fremura (foto a destra) per il e palla che si è stampata sul palo, attraversando tutto lo specchio della porta senza entrare; sul capovolgimento di fronte, calcio di punizione e colpo di testa di Farini che manda in paradiso la Sangiovannese. Certamente, la buona sorte non ha aiutato nemmeno stavolta i bianconeri, anche se è innegabile che la squadra non abbia poi costruito più di tanto per mettere alle corde gli avversari, che adesso in classifica respirano aria di salvezza. Il cammino del ha invece subito un brusco rallentamento: un punto nelle ultime quattro gare (due delle quali contro dirette concorrenti) e pillola resa meno amara dalle sconfitte di ...