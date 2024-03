Il ritorno della lontra anche in Lombardia | è un’ottima notizia ma resta il rischio estinzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sono passati 40 anni dall'ultimo e unico monitoraggio nazionale, promosso dal Wwf Italia,popolazione di(Lutra lutra), uno dei mammiferi più rari d'Europa e al tempo ae i risultatinuova ricerca sono confortanti: è stato infatti confermato ilspecie sull'arco alpino italiano in regioni dalle quali era scomparsa per decenni come Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige,, Liguria e per il centro è ricomparsa nel Lazio e nelle Marche. Questa presenza si aggiunge quindi alla popolazione meridionale, quella che si è mantenuta vitale nel tempo, localizzata in Campania e Basilicata oltre che in Puglia, Calabria, Abruzzo e Molise.alla luce del nuovo monitoraggio ...