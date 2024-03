Il recupero della Naj Oleari | Più spazio alle aree verdi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un tempo era la strada che portava da Magenta a Torino. Poi è diventata la via di ingresso alla città di Magenta per chi proveniva dal Piemonte. In mezzo lo stabilimentoNajche diede lavoro a tantissime famiglie. Da anni versa in condizioni di degrado. La notizia del progetto approvato per l’area ex Naj è stata accolta con grande favore dai residenti e da coloro che via Novara la percorrono tutti i giorni. "Vivo in questa zona da sempre – racconta un uomo – sono felice che verrà riqualificata. Da una ventina di anni a questa parte versa in condizioni pietose. È una zona morta, senza parcheggi e con ben poche attrattive". Il parco di Villa Naj è frequentato, soprattutto, dpersone con il cane. Luisa Lanticina ci viene tutti i giorni. "Rispetto agli altri parchi cittadini questo è senz’altro uno dei migliori – ha ...