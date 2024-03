Il problema dei 3 corpi | è già in programma una seconda stagione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In un’intervista con Collider, gli ex-showrunner de Il Trono di Spade e showrunner de Ildei 3, nuova serie in arrivo su Netflix, David Benioff e DB Weiss, hanno parlato di come siano già pronti per unadella serie nonostante la prima non sia ancora stata rilasciata. “Per laabbiamo qualcosa di meglio di un’idea approssimativa. Siamo molto più avanti con quel piano rispetto alle fasi di idea approssimativa“, ha detto Benioff. “Da quel momento in poi, più le cose diventano lontane, più la tua visione di esse diventa confusa. Ma lì, nel terzo libro, ci sono così tanti punti di riferimento sorprendenti, in termini di scene, situazioni ed eventi che possiamo vedere abbastanza chiaramente, che sappiamo, non siamo completamente sicuri di come ...