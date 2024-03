Il principe William ha paura che Kate diventi l’ossessione dai media Come Diana

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La scomparsa di Ladyè sempre stata uno shock per il. E lui non ne ha mai fatto mistero. Il futuro re non si dà pace del modo in cui lassa è deceduta: in un’incidente d’auto a Parigi provocato dall’alta velocità, a sua volta causata dal tentativo dell’autista di sfuggire ai paparazzi. Il nesso tra l’ossessione dei fotografi per Ladye la morte della donna è sempre stato ribadito dai figli dellassa. Da Harryda, molto critico nei confronti dei. Se i reporter non fossero stati addosso alla madre lei non sarebbe stata costretta a scappare – questo il ragionamento dei ...