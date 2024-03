(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ilmetallico d’ingresso dell’azienda si èto all’improvviso e lo ha colpito provocandogli traumi da schiacciamento a un braccio e a una gamba. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri alla Texon Italia di via Cimitero Vecchio a Cassolnovo, società che opera nel settore del settore tessile-calzaturiero. Vittima dell’infortunio sul lavoro un 31enne,manutentore in trasferta dalla sede operativa di Ripatransone (Ascoli Piceno). Subito soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, il trentunenne è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non destano pcolare preoccupazione. Sul luogo dell’infortunio sono arrivati anche gli ispettoridell’Ats di Pavia: ...

Il portone in ferro si stacca e colpisce operaio agli arti - Infortunio sul lavoro alla Texon Italia: operaio colpito dal portone metallico d'ingresso. Ricoverato in codice giallo a Pavia, indagini in corso per accertare le cause.ilgiorno

Popeye (Braccio di ferro): è in produzione il film in Live – Action - Il celebre marinaio Popeye, noto per trarre la sua grande forza dagli spinaci, sta per fare il suo ritorno sul grande schermo. L'iconico personaggio creato da ...drcommodore

Cassolnovo, si stacca il portone di ferro dell’azienda: ferito un operaio di 31 anni - L'uomo è stato trasferito con l'elisoccorso al policlinico San Matteo di Pavia; sul posto gli ispettori della Ats che devono valutare l’esatta dinamica dell’accaduto ...ilgiorno