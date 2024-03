Il Pnrr ridisegnato dal governo è pieno di problemi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ilha provato a rimodulare il Piano nazionale di ripresa e resilienza a modo suo. In un certo senso ci è riuscito, lo ha effettivamente cambiato. Ma ha forzato la mano, ha esagerato e alla fine ha perfino superato i limiti previsti dalla Costituzione. Lo scrive la Corte dei Conti in un documento depositato in Parlamento con cui lancia l’allarme sulle ispezioni e i controlli che la Struttura di missione – emanazione della presidenza del Consiglio – potrà fare a campione nei confronti dei soggetti attuatori e delle amministrazioni locali sulle singole misure del Piano (quindi ministeri, enti locali, partecipate di Stato). Con la Struttura di missione, Palazzo Chigi vorrebbe assicurarsi la possibilità di verificare che l’attuazione degli investimenti e delle riforme viaggi in parallelo alla programmazione concordata con l’Europa. Ma gli strumenti scelti sono ...