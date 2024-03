Il petrolio è in calo | a 83 | 13 dollari -0 | 41%

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mercato tendente al ribasso per il. Il Wti passa di mano a 83,13al barile con undello 0,41%, mentre il Brent vale 87,20, in ribasso dello 0,21%.

I prezzi del petrolio sono in calo questa mattina. Il Wti americano con consegna ad aprile scambia a 82,55 dollari al barile, con una perdita dello 0,21%. Il contratto sul Brent con consegna a maggio ... (quotidiano)

