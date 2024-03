Il Pd rinnega se stesso Saccardi contro i dem di Nardella

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La più renziana tra i renziani. Stefania, avvocato, ha da subito abbracciato il vento di cambiamento promesso dal Rottamatore. Vicesindaco di Firenze prima, per due volte è stato Vice Governatore della Regione Toscana. A giugno si candida per diventare il primo cittadino del capoluogo gigliato. Come si è arrivati alla rottura col Pd? Colpa delle mancate primarie o anche di posizioni inconciliabili a livello programmatico? “Il Pd hato se, dicendo no alle primarie di coalizione del centrosinistra. Quindi la domanda andrebbe girata ai dem. Non posso negare che ci siano numerosi punti sui quali abbiamo posizioni diverse, talvolta antitetiche al Pd. Lo stadio, le multe, la sicurezza, la mobilità, sono solo alcuni degli esempi di una distanza tutt'altro che semplice da colmare. Il Pd a Firenze si è trasformato in una ...