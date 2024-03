(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ma quanto doppiopesismo, quanta doppia morale! La sinistra, come in molte altre questioni, applica anche alla laicità il criterio del «fai da te». Concetto da applicare ultra fedelmente quando si tratta di cose cattoliche, se ne dimentica quando c'è dare la chiusura della scuola di Pioltello nell'ultimo giorno di. Anche ieri, sul dibattito politico ha continuato ad accendersi. E ha visto anche l'intervento del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che si è schierato con la decisione del ministro Valditara, il quale ha stigmatizzato l'iniziativa, di demandare agli uffici competenti del dicastero la valutazione sulla decisione del dirigente scolastica: «Ho parlato con il ministro che ho incontrato per puro caso in aereo - ha detto La Russa - mi ha spiegato che le norme prevedono che non spetti alla scuola fissare nuove vacanze. La ...

La scuola dell'infanzia, primaria e media Iqbal Masih di Pioltello, in provincia di Milano, ha deciso di chiudere i battenti il 10 aprile in occasione della Festa di Eid al-Fitr, che segna la fine ... (orizzontescuola)

Scuola chiusa per Islam, il Pd difende il Ramadan e se ne frega del Presepe - Ma quanto doppiopesismo, quanta doppia morale! La sinistra, come in molte altre questioni, applica anche alla laicità il criterio del ...iltempo

Pioltello, ancora polemiche sulla scuola chiusa per il Ramadan. L’associazione presidi: “Scelta legittima nell’ambito dell’autonomia” - con una lettera unitaria in difesa della decisione presa. Ieri su X il ministro ha scritto: “In relazione al caso della scuola di Pioltello che ha deciso di sospendere le lezioni in occasione del ...ilfattoquotidiano

Scuola italiana chiusa per la fine del Ramadan, è polemica: “processo di islamizzazione” - Il Sindaco di Pioltello difende la scelta Il Sindaco di Pioltello Ivonne Cosciotti difende la scelta: sulla decisione di chiudere per la fine del Ramadan “c’è chi ha da ridire ma io lo trovo un atto ...strettoweb