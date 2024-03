Il Pd alza il muro per Decaro e studia una risposta allo sfregio del governo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) AGI - Il Partito Democraticouncontro quello che considera un "atto politico" delcontro il sindaco di Bari Antonio. Sospetta, per i dem, la tempistica, a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni europee nelle qualidovrebbe essere schierato, come testa di serie della circoscrizione Sud. Sospetto il bersaglio scelto, uno degli esponenti Pd che può contare su un patrimonio di consenso personale tale da spostare le sorti del voto, in un senso o nell'altro. Insomma, in gioco non ci sono solo i destini di, ma il successo dell'operazione europee alla quale la segretaria si sta dedicando anima e corpo in queste ore. È in quell'occasione, infatti, che si peseranno le forze politiche: con il sistema proporzionale e le preferenze, non ...