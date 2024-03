Il patto con i lavoratori Versalis | c’è l’accordo | Contratto più solido e maggiore sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ci sono una serie di buone notizie per idella logistica che operano all’interno del Petrolchimico. La prima è che ilcheha stipulato con Idealservice e Ageste, in scadenza a fine mese, è stato prorogato per altri sei mesi. Ma, soprattutto, l’aspetto più interessante riguardaraggiunto da Cgil, Cisl e Uil e Idealservice per i. Una formula contrattuale più solida e orientata alla garanzia della. Non solo, per la prima volta, spiega Luca Greco segretario della Filt-Cgil, "il nuovoriconosce aiil tempo di vestizione, come orario lavorativo. Un passo avanti molto importante, che rappresenta un unicum in questo settore". Anche sui turni, il tavolo confederale è riuscito a ...