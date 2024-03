Il Papa media friendly

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma. AFrancesco è rimasto impresso (in negativo) il tramonto del pontificato wojtylano. Giovanni Paolo II malato, quasi incapace di parlare, tremante e sofferente. Scortato da fidat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Per festeggiare tutti i papà , Mediaset lancia una campagna con due spot molto emozionanti. I video in anteprima (ilgiornale)

I papà italiani sono i più vecchi d’Europa : lo certifica, in occasione della Festa del papà , la Società italiana di andrologia (Sia), secondo cui l’età media degli uomini del nostro Paese per il ... (tpi)

Un papà e la sua bambina: la campagna moda più dolce di tutte - Borrell: "Gaza da grande prigione a grande cimitero a cielo aperto". media: 23 morti in raid contro operatori locali di aiuti a Gaza ...tgcom24.mediaset

Primo figlio a 36 anni, l’età dei papà italiani è record: dall’UMG di Catanzaro un aiuto per la salute maschile - I più recenti dati Istat indicano che in Italia si diventa papà mediamente a 35,8 anni, mentre in Francia a 33,9 anni, in Germania a 33,2, in Inghilterra e Galles a 33,7 anni. Un fenomeno sempre più ...calabria7

I Papà italiani sono i più vecchi d'Europa: quasi 36 anni l'età media per il primo figlio - I papà italiani sono i più vecchi d'Europa: l'agenzia di stampa ANSA ha riportato che l'età media per il primo figlio è addirittura di 35,8 anni, maggiore rispetto ai 33,9 della Francia e ai 33,2 ...ilmeteo