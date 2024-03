Il nuovo obiettivo dell’Ucraina è il petrolio russo E i droni sono il suo strumento

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’unmanned warfare ucraino è entrato in una nuova fase. Il 2024 ha visto Kyiv spostare il focus degli attacchi realizzati grazie aiverso gli impianti per la raffineria del. Fino ad ora sarebbero state attaccate con successo almeno nove grandi raffinerie, mettendo così fuori uso circa l’11% della capacità totale di Mosca, secondo alcune stime. L’di questa campagna è duplice: da una parte si vuole mostrare la capacità di colpire la Federazione Russa, anche in profondità, ravvivando il moralein un momento in cui al fronte Mosca sembra avere la meglio; dall’altra si vuole danneggiare la catena produttiva delche rifornisce il Cremlino sia di prezioso carburante per la sua macchina da guerra che di altrettanto preziose risorse ...