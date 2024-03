(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il campionato diparte con la prima giornata fissata nel week-end del 16 e 17 agosto. Ma ilformatmassima competizione per club crea intoppi: "Ci saranno problemi a gennaio e febbraio, con le gare decisive in Europa".

Riapre lo sportello per il versamento della prima e seconda rata della Rottamazione quater delle cartelle esattoriali. I contribuenti che hanno saltato le scadenze del 31 ottobre e 30 novembre 2023... (ilmessaggero)

Raccolta differenziata a Villaricca . Assessore Pasquale Ciccarelli: la decisione a seguito del risultato non ottimale di quello precedente. Raccolta differenziata a Villaricca . Nei prossimi ... (puntomagazine)

Il nuovo calendario di Serie A 2024-2025 è già un rebus: tutta “colpa” della nuova Champions - Il nuovo calendario di Serie A 2024-2025 non è nemmeno stato sorteggiato che già fa discutere. Il campionato inizierà nel week-end del 17 e 18 agosto (1ª giornata), ci sarà tempo per giocare altri due ...fanpage

Morandi, il nuovo dossier di Autostrade: “Crollò per i lavori cronici”. E il giudice fissa udienze fino al 2025 - I consulenti di Aspi pronti a depositare uno studio che ipotizza cause alternative alla rottura dei tiranti. Nel mirino l’azione del carroponte che stazionava ...ilsecoloxix

(SONDAGGIO) Serie A al rettilineo finale, chi ha il calendario più difficile per la salvezza - (SONDAGGIO) Serie A al rettilineo finale, chi ha il calendario più difficile per la salvezza Nel nostro nuovo sondaggio vi chiediamo chi secondo voi ha il calendario più difficile per le ultime 9 ...calciocasteddu