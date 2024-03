Il no-alcol nel mondo della birra? È solo marketing pro alcol

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A differenza del vino, ormai è da diversi anni che si parla dianica: in Italia ci fu un primo tentativo intorno al 2006/07 con la Drive Beer sponsorizzata dal pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella; non lo ricordo come un grosso successo. Ma oggi è diverso: ora siamo negli anni del "senza", quindi questo genere di prodotti, le bevande no-, sembra che siano sulla cresta dell'onda. Ab Inbev, la Corona Cero e le Olimpiadi di Parigi Lo scorso gennaio, Ab Inbev, il più mastodontico colosso mondiale, una macchina che fattura oltre 50 miliardi di dollari all'anno, che produce 508 milioni di ettolitri di, che gestisce più o meno 500 brand commercializzati in tutto il, anche nei Paesi in via di ...