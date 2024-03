Il Mio Amico Robot | prenota il tuo invito omaggio per le anteprime del film candidato all' Oscar

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ComingSoon ti dà l'opportunità dire unvalido per due persone per ledelIl Mioche si terranno in diverse città italiane, alla presenza del regista Paolo Berger. Ilall'2024 come miglior lungometraggio d'animazione, sarà in tutti i cinema dal 4 aprile.