Il meteo della capitale per la giornata del 21 marzo

Alla scoperta dei tesori della Liguria: nel weekend tornano le giornate Fai - LIGURIA - Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 ci ...primocanale

Hera, Giornata mondiale dell’acqua. A Rimini tra le eccellenze per la salvaguardia della risorsa idrica, il PSBO - Il Gruppo Hera aderisce alla Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite e che ricorre ogni 22 marzo, cogliendo l’occasione per sensibilizzare tutti, soprattutto le nuove generazioni, ...chiamamicitta

Scongelavo i tortelli di nonna, o di quando mi commossi su un piatto di pasta - Non ho fatto in tempo a cucinarli insieme a lei e, anche se la ricetta è annotata su una vecchia agenda, so che sono l’ultima traccia della cucina di Dora, mia nonna. I sentimenti che provo sono ...rollingstone