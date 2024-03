Il messaggio di Mattarella | Rimuovere ogni ostacolo alla libertà di stampa

12.45 " Cassino esprime un ricordo doloroso di quanto la guerra possa essere devastante e distruttiva, ma è anche un monito a non dimenticare mai le conseguenze dell'odio, del cinismo, della volontà ... (televideo.rai)

Poiché non è Ghali, non è Patrick Zaki né Paola Cortellesi, ieri il preside... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)