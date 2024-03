Il Liverpool ha scelto Hughes come nuovo direttore sportivo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ilha nominato Richard, a partire dalla prossima stagione. Lascerà il Bournemouth dopo dieci anni.è ilds Il comunicato del club:inizierà la sua attività l’1 giugno. Sul, ha dichiarato: «Sono orgoglioso di ricevere questa opportunità. E’ un club unico. Si parla giustamente della ricca storia di questo club, ma sono il presente e il futuro che da ora saranno importanti. Jürgen Klopp è alla guida di una squadra eccezionale. Sono pienamente consapevole delle aspettative e delle responsabilità che derivano dall’assunzione di questa posizione». Il Ceo, ed ex ds, Edwards ha spiegato: «Sono lieto che Richard abbia ...

Cosa guardare ai quarti di finale di UEFA Europa League - Giovedì 11 aprile Milan - Roma (21:00 CET) Liverpool - Atalanta (21:00 CET ... dice che è impossibile scegliere una favorita in questa sfida tutta italiana, ma la storia recente suggerisce il ...it.uefa

TacticAI, l’AI che pensa come un allenatore: i risultati dello studio che ha sorpreso il Liverpool - Secondo un sondaggio realizzato fra gli utilizzatori, è venuto fuori che gli esperti del Liverpool FC preferiscono le strategie ... La maggior parte dei valutatori ha scelto di decidere il realismo ...sportfair

Juventus, possibile addio di Allegri a fine stagione: sullo sfondo per lui Liverpool o Manchester United - Juventus in piena crisi, possibile l'addio di Allegri a fine stagione: sullo sfondo per lui Manchester United o Liverpool.tag24