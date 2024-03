Il linciaggio di Donato Carretta e il brutale popolo della demagogia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) «Sai per me qual è “il punto cieco”vicenda di?» Fabiani smette di sfogliare le venti cartelle – saranno troppe? – che ho finito stanotte e che ho subito inviato a Loredana, ricevendo poco dopo – forse non dormiva neanche lei – una sincera, entusiastica approvazione. Si ferma su una pagina e alza la testa. Ha lo sguardo incuriosito, quello che preferisco in ogni essere umano. «No, Giovanni. Qual è?» «È l’assenzavoce di, il suo fragoroso silenzio. In tutte le cronache… credimi, in questi quindici giorni ne ho consultate tante… risultano poche cose. Sembra abbia detto: “Non fatemi del male” durante le prime colluttazioni e, alla Ricottini che gli urlava contro, abbia solo ribattuto, con voce flebile: “Ti ho tanto aiutata, Tagliaferri”. Quando, miracolosamente, è ...