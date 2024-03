Il libro del poliziotto-scrittore su Internet e cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’ospedale come luogo di cultura: continua l’impegno di Poliambulanza nell’accogliere momenti culturali, con “I giovedì dei libri in Poliambulanza“. Domani alle 18 sarà la volta della presentazione deldelDomenico Geracitano, “Coltiv@rete“. "Nell’attuale contesto sempre più interconnesso della società moderna, è cruciale comprendere il nostro ruolo come “contadini della rete“.– spiega Geracitano - costituisce il nostro terreno virtuale e ogni interazione online è un seme da piantare con attenzione e consapevolezza. Come veri agricoltori digitali, dobbiamo assicurarci che il nostro terreno virtuale sia pronto ad accogliere i nostri contributi". Pensata per tutti coloro che sono interessati al tema del, l’incontro vuole offrire a insegnanti e genitori ...