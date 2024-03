Il Lerici Sport affonda il Livorno E consolida il ruolo di vice capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Buone notizie per il, che si conferma in ottima forma e nella terza di ritorno batte nuovamente ilAquatics, formazione in netta crescita nelle ultime gare del campionato di serie B maschile, bissando il successo di misura dell’andata con una vera e propria goleada: alla Mori, allo scadere il tabellone indica 20-7 per i Coccodrilli, con cinque giocatori a referto con marcatura multipla: Iaci 2 gol, Echenique 4, Gatti 2, Avvenente 5, Dainese 6. Sempre in avanti, il team del presidente Sammartano, chiude la pratica già nei primi due tempi (11-2 a metà gara) contro i labronici. E il calendario sorride ai padroni di casa, con la sconfitta in contemporanea di altre formazioni della zona play off: Aragno e Locatelli. "Una partita buona – commenta nel post gara coach Andrea Sellaroli - serve sempre portar rispetto ...