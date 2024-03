Il gusto dell’Inclusione | una collaborazione fra Bopo e ABF Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildi Ponteranica, con la sua atmosfera accogliente e inclusiva, si trasforma in un luogo dove l’inclusione sociale e la formazione professionale si incontrano, grazie all’iniziativa promossa da ABF. Fino a maggio, ogni giovedì sera potrete trovare ali giovani del PPD (Percorsi Personalizzati per Disabili) di ABF che hanno l’opportunità di mettersi in gioco, gestendo cucina e servizio in un contesto reale e stimolante. Il progetto inclusivo Latra ABF, Alchimia cooperativa sociale e Lavorare Insieme cooperativa sociale nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani un’esperienza formativa “sul campo”. Questo approccio, basato sull’apprendimento attivo (“Learning by Doing”), permette agli allievi di acquisire e potenziare competenze fondamentali per il loro futuro professionale e ...