Il fidanzato si è suicidato | la Sabalenka subito in campo So tutto | sono a disagio | le parole pesantissime della Badosa

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La numero due del mondo Arynaparteciperà comunque agli Open di Miami al via questa settimana, nonostante poche ore fa proprio nella cittàFlorida la tennista bielorussa sia stata travolta da un lutto terrificante: il suo compagno e connazionale Konstantin Koltsov, ex giocatore di hockey su ghiaccioNHL, si è tolto la vita a 42 anni gettandosi dal balcone di una stanza di un resort di lusso dove alloggiava da pochi giorni, proprio per stare accanto alla tennista numero 2 del ranking Wta. Nonostante il tragico evento, la due volte vincitrice del Grande Slamnon ha rinunciato agli allenamenti all'Hard Rock Stadium del Miami Open nel primo pomeriggio di martedì e le immagini in25enne di Minsk, che ha vinto gli Australian Open nel 2023 e ha ...