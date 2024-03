Il fallimento fa parte del tentativo | intervista a Giovanni De Carolis

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 20 marzo 2024)Deè il più recente campione mondiale italiano di boxe di una delle quattro sigle principali, la WBA. Peso supermedio (categoria al limite dei 76.2 chili), romano, 39 anni, vanta una carriera da professionista cominciata nel 2007 per un totale di 45 incontri disputati, di cui 33 vinti. Oltre al Mondiale, vinto e difeso, Deè stato anche campione italiano e internazionale. A maggio del 2022 si è reso protagonista di uno degli incontri di boxe più attesi di sempre in Italia, quello contro Daniele Scardina, battuto per KO tecnico al quinto round. Ed ecco che dopo questa vittoria convincente, Deè stato nominato sfidante al titolo europeo detenuto dall’imbattuto Kevin Lele Sadjo, pugile francese di 33 anni, artista del KO, quattordicesimo al mondo: un match quasi proibitivo per l’italiano. ...