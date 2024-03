Il ds aveva lasciato la Spal a novembre | Al momento non mi hanno corrisposto ciò che era pattuito» Tra Righi e la Nocerina è già finita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’avventura di Emanuele(nella foto) allaè durata appena una manciata di mesi. Il dirigentelalo scorsodopo aver ricoperto l’incarico di direttore sportivo dall’inizio della stagione proprio per accasarsi nella società rossonera in serie D. Dopo aver risolto il contratto che lo legava al club di via Copparo, il direttore sportivo bolognese ha cominciato a lavorare a pieno regime dietro la scrivania della, dalla quale però si è già dimesso: "Sono arrivato a Nocera dallain Lega Pro, dove ho risolto un contratto perché mi è stato proposto un accordo vantaggioso di un anno e mezzo – ha raccontato a Tuttomercato24.com –. Poco dopo tra i sei soci c’è stato un cambio di figure e responsabilità di ...