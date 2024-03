Il dopo sosta è un tabù per l’Empoli I tre punti solo nel derby di Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) di Simone Cioni Nel prossimo fine settimana il campionato di Serie A si fermerà per l’ultimadedicata agli impegni delle Nazionali, che rappresenta sempre un’incognita sulla successiva ripresa dell’attività. E quest’annonon ha particolarmente brillatouna pausa, se non in occasione del 2-0 inflitto alla Fiorentina neldel Franchi dello scorso 23 ottobre. Nella prima occasione con Zanetti in panchina, a settembre, gli azzurri rimediarono un pesantissimo 7-0 all’Olimpico contro la Roma, che costò infatti l’esonero al tecnico veneto, mentre nell’ultima del 2023 sotto la guida di Andreazzoli furono beffati 4-3 nei minuti di recupero al Castellani-Computer Gross Arena dal Sassuolo. Un bilancio non molto lusinghiero, insomma, che non concede quindi grandi voli pindarici in vista della ...