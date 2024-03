Il Consiglio d’Europa denuncia l’uso strumentale delle minoranze Lgbti | anche in Italia accade

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Usare come capro espiatorio leè diventata una tattica applicata da politici ultra-conservatori e nazionalisti che si atteggiano a difensori dei cosiddetti ‘valori tradizionali’ per guadagnare o rimanere al potere. I politici che prendono di mira le personespesso diffondono narrazioni promosse dai cosiddetti ‘movimenti anti-genere’. Da alcuni anni si parla dell’espansione – in Europa e nel resto del mondo – di questi movimenti sempre più organizzati, transnazionali e ben finanziati, composti da estremisti religiosi e organizzazioni ultraconservatrici. I movimenti anti-genere mettono in discussione il concetto di genere e se si tratta di una categoria protetta nel quadro dei diritti umani, promuovendo una visione ultra-conservatrice della famiglia, della sessualità e del ruolodonne nella ...