Il competence center Bi-Rex | Un team al servizio delle imprese Industria 4 0 a portata di tutti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) di Cristina Degliesposti Una porta d’accesso alle opportunità solitamente appannaggio solograndi aziende. È la mission del bolognese Bi-Rex (Big Data Innovation and Research Excellence), uno degli ottoa livello nazionale voluti dal ministeroe del Made in Italy nell’ambito del piano governativo4.0. Oggi, grazie ai fondi del Pnrr gestiti da Bi-Rex, le piccole e mediepossono ambire a mettere a segno quel salto di qualità che l’4.0 offre, trovando in un unico posto una struttura competente e aiuti economici. Stefano Cattorini, su cosa è impegnato Bi-Rex in questo momento? "Stiamo portando avanti due misure – spiega il direttore generale – con i 14 milioni di euro di fondi del Pnrr ...