Il Centrodestra di Novate ha deciso | saranno 5 i candidati a sindaco

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La campagna elettorale diMilanese si annuncia molto intensa e vivace, perché iben 5. Ilieri sera ha infatti ufficializzato il nome del proprio candidato. Si tratta dell’avvocato novarese Gian Maria Palladino, 49 anni, laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione forense. Elezioni aMilanese, la decisione ...

Il Movimento 5 Stelle schiera la manager Barbara Sordini - Anche il Movimento 5 Stelle di Novate Milanese scioglie le riserve e mette in campo il proprio candidato sindaco: si tratta di Barbara Sordini, 66 anni, It Manager del gruppo Libraccio, è la quota per ...primamilanoovest