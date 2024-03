Il caso della ricreazione in una scuola | la preside detta regole di ferro | ma genitori e alunni non ci stanno La protesta | “Non vogliamo queste regole”

Il gesto dello studente dell’istituto Righi di Roma non è passato inosservato. Né alle telecamere, né ai docenti, né all’Aula. Il ragazzo ha mimato una pistola , con l’indice teso e il pollice ... (open.online)

Ha mimato una pistola rivolta contro Giorgia Meloni lo studente del liceo Righi di Roma, che stava assistendo alla seduta del Senato in cui erano in corso le comunicazioni della premier in vista ... (open.online)