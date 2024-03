Il caso della frana che costringe gli studenti alla Dad I genitori | “Situazione insostenibile” Accade in Trentino

La festa del Papà diventa un caso in un comune in provincia di Mantova, dove alcuni genitori hanno protestato contro la decisione di una maestra di non celebra re la ricorrenza in classe. La ... (orizzontescuola)

Nuove Minacce a Silvia Sardone , europarlamentare leghista che per prima ha denunciato il caso della scuola del milanese chiusa per il Ramadan (ilgiornale)

Tornano in Calabria gli Open Day sulla dermatite atopica: consulti gratuiti - La campagna – realizzata con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e con ...cosenzapost

Playmobil in crisi tenta la carta Taylor Swift per il rilancio - E’ il ragionamento che ha fatto la Playmobil, produttrice tedesca dei ‘pupazzetti’ per bimbi in affanno per lo strapotere della Lego, e che ha ovviamente catalizzato l’attenzione delle cronache.repubblica

Papa Francesco, giro di vite sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, stop agli affitti agevolati per i parenti dei canonici - Tra gli obbligi dei canonici quello di «rifulgere per la santità della vita a servizio di Dio e per la pietà dei costumi. Se per caso un canonico dovesse avere uno stile di vita non congruo alla ...ilmessaggero