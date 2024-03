Il caso Acerbi e quanto costa sbagliare le parole

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In attesa di capire dall'inchiesta della procura federale quale versione dei fatti di San Siro sia corretta, se quella accusatoria di Juan Jesus o quella difensiva di Francesco, il dibattito sul presunto insulto razzista rivolto dal difensore dell'Inter al collega del Napoli si è allargato alla gestione comunicativa dell'evento.puòre in termini di immagine (e ricadute concrete) una gestione non adeguata di una crisi? La domanda è sorta spontanea osservandonella camminata circondato di giornalisti sugli scaloni della stazione Centrale di Milano, una volta lasciato il ritiro della nazionale a Roma. Avrebbe fatto meglio a rispettare la consegna del silenzio o, al limite, a sposare la versione sdoganata da Juan Jesus nel ventre di San Siro: è successo, si è scusato, per me è chiusa. Non è ...