Il calendario dell’Atalanta | definite date e orari delle partite fino al 24 aprile

Gasperini ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta esprimendosi in maniera durissima sul calendario intasato della sua squadra: la Dea giocherà 4 partite in 10 ... (fanpage)

Ecco perché la finale di Coppa Italia non sarà spostata per recuperare Atalanta-Fiorentina - Al momento Atalanta-Fiorentina, il match rinviato dalla Lega domenica scorsa in seguito al malore che purtroppo ha portato alla scomparsa di Joe Barone, non ha una collocazione nel calendario. Il ...gazzetta

IFAB, novità sul fuorigioco In autunno si discuterà la Legge Wenger - L'IFAB discuterà la Legge Wenger nel prossimo autunno. Il Corriere dello Sport ricorda di cosa si tratta: "Punta a far ritenere determinante l'ultima e non più la prima parte del corpo dell'attaccante ...tuttojuve

Verso il Napoli senza i nazionali: a Zingonia a fari spenti - Nella sessione preprandiale, preceduta dall’attivazione in palestra, menù a base di lavoro tecnico-tattico e parte atletica. Dieci i giocatori presenti, ruolo per ruolo: Musso, Rossi; Toloi, Palomino; ...calcioatalanta